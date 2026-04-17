LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Attesa per Curtis e D’Ambrosio

Nella giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026, si è svolta la gara dei 200 dorso maschili, con la vittoria di un nuotatore che ha battuto il favorito, un atleta che aveva stabilito il miglior tempo nelle batterie. La competizione ha visto anche l’attesa per le performance di altri due nuotatori, Curtis e D’Ambrosio, mentre nelle batterie del mattino si sono distinti Borrelli, Sartori e Musetti, con passaggi molto veloci ai 100 metri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.02: Ai 100 con 59?77 Borrelli, poi Sartori e Musetti, Passaggio coraggioso 18.00: Si preannuncia una bella battaglia nella finale dei 200 farfalla donne con Paola Borrelli favorita e a caccia di un bel tempo. Queste le protagoniste: 1 ITA PIROVANO Anna GS Fiamme Azzurre – In Sport Rane Rosse 2000 2’13.03 2 ITA CALANCA Elettra Sweet Team Modena asd 2007 2’12.51 3 ITA PORCARI Anna Livorno Aquatics Asd 2006 2’12.07 4 ITA BORRELLI Paola Fiamme Gialle – Nuoto – In Sport Rane Rosse 2005 2’09.65 5 ITA SARTORI Sofia Leosport Nice Footwear 2004 2’11.39 6 ITA MUSETTI Helena Circolo Canottieri Aniene 2006 2’12.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Attesa per Curtis e D’Ambrosio Notizie correlate Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Ceccon in finale senza forzare! Attesa per D’Ambrosio e Curtis Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis esplosiva nei 50 dorso, attesa per Cerasuolo. Mao non c’è Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: brilla D’Ambrosio, Sara Curtis concede il bis! L’Italia scopre Jacopo Barbotti; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; NUOTO -Riccione Campionati Italiani Assoluti Unipol. Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 17 aprile, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, venerdì 17 aprile, andrà in scena a Riccione la quarta giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-4 che andrà a ... oasport.it LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: mostruoso record nazionale di Sara Curtis! Alle 17.15 le finali con Ceccon e D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.05: Simonti vince la terza batteria con 5484 10.03: Michele Musciolà e Christian Simonti con 5483 si ... oasport.it Comunicato del Presidente FPI I numeri dei Campionati italiani under 19 Oggi inizia la fase interregionale dei Campionati italiani under 19, ospitata a Montecatini. I dati ci dicono che parteciperanno all’evento circa 200 atleti tra uomini e donne a cui si a - facebook.com facebook Nelle prime due giornate dei Campionati Italiani Assoluti 2026 di #Riccione, già un ricco bottino di per il Centro Sportivo #Carabinieri: Lisa Angiolini nei 100mt e 200mt rana, Leonardo Deplano nei 50mt stile libero e Anita Gastaldi nei 100mt dorso #sport x.com