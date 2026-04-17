Sara Curtis | Era importante mandare un segnale E annuncia una nuova gara…

Sara Curtis ha vinto la finale dei 50 stile libero femminile ai Campionati Italiani assoluti di nuoto 2026. Dopo la gara, ha affermato che era importante inviare un segnale con questa vittoria. Contestualmente, ha annunciato l’organizzazione di una nuova competizione. La competizione si è svolta in una piscina all’aperto e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni.

Si conclude con la vittoria di Sara Curtis la finale dei 50 stile libero femminile valida per i Campionati Italiani assoluti di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione, la 19enne piemontese, dopo i successi nei 100 sl e nei 50 dorso, aggiunge un altro titolo nazionale alla sua bacheca, conquistando i 50 sl con il tempo di 24?31, solo due centesimi più lento del record italiano fatto segnare in mattinata. La classe 2006, dopo una partenza non perfetta, allunga piano piano e stampa il primo tempo che le vale anche la qualificazione agli Europei di Parigi. Non c’è il nuovo primato italiano dopo l’incredibile crono di questa mattina (24?29) ma Curtis trova un’altra prestazione brillante confermando le sensazioni della vigilia ed avvicinandosi con brillantezza agli eventi estivi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Curtis: “Era importante mandare un segnale”. E annuncia una nuova gara… Who Is Sara Curtis Biography of Italy's Sprint Freestyle Star and Nike Athlete Notizie correlate WWE: Stephanie Vaquer debutta una nuova theme song a RAW: un segnale chiaro sulla sua nuova eraLa campionessa WWE presenta una nuova identità sonora nel momento più importante della sua carriera: scelta casuale o segnale preciso sul suo futuro?... Leggi anche: Sara Curtis dagli Stati Uniti: test importante agli Assoluti dopo l’esperienza universitaria. Le gare a cui è iscritta Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sara Curtis: Muscoli, yards e competitività, l'America mi ha cambiato. Ma le treccine le faccio in Italia; Sara Curtis dagli Stati Uniti: test importante agli Assoluti dopo l’esperienza universitaria. Le gare a cui è iscritta; Nei 50 dorso Oro e pass europeo; Sara Curtis strabilia nelle batterie dei 50 dorso a Riccione. Quadarella meglio delle specialiste nei 200 sl. Sara Curtis: Era importante mandare un segnale. E annuncia una nuova gara…Si conclude con la vittoria di Sara Curtis la finale dei 50 stile libero femminile valida per i Campionati Italiani assoluti di nuoto 2026. Nella vasca ... oasport.it Sara Curtis devastante! Polverizzato il record italiano dei 50 sl: tempo di altissimo rango mondiale!Lo si era intuito già nei giorni precedenti: la condizione di Sara Curtis nelle gare su vasca unica era speciale. Il primato nazionale nei 50 dorso ... oasport.it Una finale dei 50 stile libero femminile incredibile. Non solo per una Sara Curtis che questa mattina ha stabilito il nuovo record italiano, e che oggi si è presa anche il titolo italiano dei 50 metri stile libero. Ma questa finale ha visto ben 3 nuotatrici sotto i 25 seco - facebook.com facebook ANCORA RECOOOOOOORD 12 centesimi meglio del suo precedente primato nazionale (24''41) e 4° tempo mondiale dell'anno. Questo lo show messo in piedi da Sara Curtis nelle batterie dei 50 stile libero femminili del Day-4 degli Assoluti di Riccione. x.com