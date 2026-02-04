WWE | Stephanie Vaquer debutta una nuova theme song a RAW | un segnale chiaro sulla sua nuova era

Durante l’ultima puntata di WWE RAW, Stephanie Vaquer ha fatto il suo debutto con una nuova theme song. Oltre a difendere il titolo in uno Street Fight, la sua entrata ha catturato l’attenzione dei fan, segnando un nuovo capitolo per la sua carriera. La scelta musicale sembra voler sottolineare un cambio di rotta e una nuova era per la wrestler.

Durante l’ultima puntata di WWE RAW, oltre alla difesa del titolo in uno Street Fight, un dettaglio ha attirato l’attenzione dei fan più attenti: Stephanie Vaquer è entrata con una nuova theme song. Un cambiamento che, in WWE, non è mai casuale. Le theme song nel wrestling non sono semplici accompagnamenti musicali. Sono parte dell’identità del personaggio, uno strumento narrativo che comunica al pubblico in pochi secondi chi sta entrando in scena. Nel caso di Vaquer, il debutto della nuova musica arriva in un momento preciso della sua carriera: campionessa affermata, al centro della divisione femminile e protagonista di un incontro violento e spettacolare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

