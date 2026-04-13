Tra poche ore prenderà il via a Riccione la rassegna dei Campionati Italiani Assoluti di Nuoto 2026, evento che segna l’inizio ufficiale della stagione in vasca lunga in Italia. La manifestazione si svolge nella stessa località dei recenti Criteria giovanili e rappresenta il primo grande appuntamento in vista degli Europei di Parigi del prossimo agosto. Tra gli atleti in gara c’è anche Sara Curtis dagli Stati Uniti, che torna a competere dopo l’esperienza universitaria.

Mancano poche ore all’inizio dei Campionati Italiani Assoluti di Nuoto 2026. In quel di Riccione, sede storica anche dei Criteria giovanili, appena conclusi, si svolgerà il primo appuntamento importante della stagione in vasca lunga, in vista degli E uropei di Parigi del prossimo Agosto. Tra i numerosi protagonisti di lusso di cui può vantare questa versatile Italia, spicca la piemontese prestata agli Stati Uniti Sara Curtis. L’azzurra, ospite poche settimane f a Swimzone, è reduce infatti dalla sua stagione da matricola ( freshman) con le Virginia Cavaliers, con le quali è riuscita a vincere quello che è risultato essere il sesto titolo consecutivo NCAA dell’ateneo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sara Curtis dagli Stati Uniti: test importante agli Assoluti dopo l’esperienza universitaria. Le gare a cui è iscritta

Thomas Ceccon inizia la rincorsa agli Europei dagli Assoluti di Riccione: le gare a cui è iscrittoDal 14 al 18 aprile i campionati italiani di nuoto 2026 si prenderanno la scena a Riccione.

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