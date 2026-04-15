Nella seconda giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione, Sara Curtis ha stabilito un nuovo record italiano nei 50 dorso, con un tempo che si avvicina ai migliori a livello mondiale. La competizione assegna anche i pass per gli Europei di Parigi. Curtis ha dimostrato di essere in grande forma, confermando un risultato che ha attirato l’attenzione del pubblico presente in vasca.

Inizia con il segno “+” la seconda giornata di finali dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Nella rassegna nazionale che mette in palio anche i pass per gli Europei di Parigi, Sara Curtis ha risposto presente alla sua maniera. Dopo aver impressionato al mattino nelle batterie dei 50 dorso donne sbriciolando il proprio personale e portandolo a 27?51, la 19enne piemontese è andata oltre nell’atto conclusivo della sessione serale. La classe 2006, con una nuotata poderosa in acqua, è andata a prendersi il titolo italiano e la qualificazione per l’appuntamento in Francia in grande stile, siglando il nuovo primato italiano della distanza. Sara ha stampato sulla piastra il crono di 27?33, migliorando di 0?06 il riscontro del limite nazionale di Silvia Scalia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sara Curtis abbatte il record italiano dei 50 dorso e ottiene un tempo di grande caratura mondiale

Notizie correlate

LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano di Sara Curtis nei 50 dorso. Razzetti convinceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.

Sara Curtis strabilia nelle batterie dei 50 dorso a Riccione. Quadarella meglio delle specialiste nei 200 slCalato il sipario sulla sessione mattutina della seconda giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione.

Altri aggiornamenti

Sara Curtis abbatte il record italiano dei 50 dorso e ottiene un tempo di grande caratura mondialeInizia con il segno + la seconda giornata di finali dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Nella rassegna nazionale che mette in palio anche i ... oasport.it

Assoluti, Sara Curtis è carica e prepara l'assalto al record dei 50 dorso. Quadarella sorprende nei 200 stileAssoluti, Curtis prepara subito la tavola per un doppio assalto titolo/record nei 50 dorso. Quadarella vola nei 200 stile, dove è assente Mao. Bene Burdisso nei 200 farfalla ... sport.virgilio.it