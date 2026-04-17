Sara Curtis da record nelle batterie dei 50 sl dei campionati italiani D’Ambrosio e Ceccon non forzano

Da oasport.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella quarta giornata di batterie degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione, Sara Curtis ha stabilito un nuovo record nei 50 stile libero. D’Ambrosio e Ceccon non hanno spinto al massimo nelle eliminatorie e si preparano per le finali, che si terranno nel pomeriggio e decideranno i campioni nazionali e chi otterrà i biglietti per gli Europei del 2026 a Parigi. Le gare proseguono con l’attenzione rivolta alle prove decisive.

Archiviata la quarta giornata di batterie degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. I riflettori ora si spostano sulle finali, in programma dalle 17:15, che assegneranno i titoli nazionali e i pass per gli Europei 2026 di Parigi. La piscina romagnola è stata illuminata da Sara Curtis. La piemontese ha chiarito subito le gerarchie nei 50 stile libero femminili, migliorando il proprio record italiano e fissando il nuovo limite a 24?29, quarta prestazione mondiale stagionale. Una nuotata potente per la classe 2006, che nella sessione serale proverà ad alzare ulteriormente l’asticella e mettere il punto esclamativo. Nelle batterie dei 100 farfalla maschili, Alberto Razzetti è sceso in vasca con l’obiettivo di riscattare l’inattesa sconfitta nei 200 misti, dove il sorprendente Jacopo Barbotti lo aveva preceduto per un centesimo.🔗 Leggi su Oasport.it

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