Sara Curtis da record nelle batterie dei 50 sl dei campionati italiani D’Ambrosio e Ceccon non forzano

Nella quarta giornata di batterie degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione, Sara Curtis ha stabilito un nuovo record nei 50 stile libero. D’Ambrosio e Ceccon non hanno spinto al massimo nelle eliminatorie e si preparano per le finali, che si terranno nel pomeriggio e decideranno i campioni nazionali e chi otterrà i biglietti per gli Europei del 2026 a Parigi. Le gare proseguono con l’attenzione rivolta alle prove decisive.

Archiviata la quarta giornata di batterie degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. I riflettori ora si spostano sulle finali, in programma dalle 17:15, che assegneranno i titoli nazionali e i pass per gli Europei 2026 di Parigi. La piscina romagnola è stata illuminata da Sara Curtis. La piemontese ha chiarito subito le gerarchie nei 50 stile libero femminili, migliorando il proprio record italiano e fissando il nuovo limite a 24?29, quarta prestazione mondiale stagionale. Una nuotata potente per la classe 2006, che nella sessione serale proverà ad alzare ulteriormente l’asticella e mettere il punto esclamativo. Nelle batterie dei 100 farfalla maschili, Alberto Razzetti è sceso in vasca con l’obiettivo di riscattare l’inattesa sconfitta nei 200 misti, dove il sorprendente Jacopo Barbotti lo aveva preceduto per un centesimo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Curtis da record nelle batterie dei 50 sl dei campionati italiani. D’Ambrosio e Ceccon non forzano Oro dell'Italia con Record del Mondo nella 4×50 stile mista | Europei in vasca corta 2025 Notizie correlate Curtis e D’Ambrosio autorevoli nelle batterie dei 100 sl dei campionati italianiArchiviata la terza giornata di batterie dei Campionati Italiani di nuoto in corso a Riccione. Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: record italiano di Sara Curtis nei 50 sl! Ceccon in finale senza forzare! Tra poco D’Ambrosio Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sara Curtis: Il nuoto non è noia. Vi racconto il mio anno negli Usa; Assoluti in vasca lunga: Sara Curtis centra il record italiano sui 50 dorso; Sara Curtis, record italiano nei 50 dorso agli Assoluti; Nuoto: Curtis da record nei 50 dorso, titolo e pass Europei. Sara Curtis da record nelle batterie dei 50 sl dei campionati italiani. D’Ambrosio e Ceccon non forzanoArchiviata la quarta giornata di batterie degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. I riflettori ora si spostano sulle finali, in programma dalle ... oasport.it Sara Curtis devastante! Polverizzato il record italiano dei 50 sl: tempo di altissimo rango mondiale!Lo si era intuito già nei giorni precedenti: la condizione di Sara Curtis nelle gare su vasca unica era speciale. Il primato nazionale nei 50 dorso ... oasport.it Sara Curtis conquista il titolo italiano dei 100 metri stile libero con una prestazione da 53"40, non lontana dal suo record nazionale di 53"01. Nella vasca di Riccione, dietro di lei una straordinaria Emma Virginia Menicucci, seconda in 53"75, per la prima v facebook Sara Curtis show da record sui 50 dorso: “Era un obiettivo! Contenta degli USA, mi allenano alla grande” - x.com