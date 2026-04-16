Si è conclusa la terza giornata di batterie dei Campionati Italiani di nuoto a Riccione. Nella vasca lunga si sono svolti le prime batterie dei 100 stile libero, con alcuni nuotatori che hanno ottenuto i migliori tempi. Le finali sono previste a partire dalle 18:00, con gli atleti che si preparano a scendere in vasca per le ultime gare della giornata.

Archiviata la terza giornata di batterie dei Campionati Italiani di nuoto in corso a Riccione. Nella vasca lunga romagnola si sono accesi i primi segnali in vista delle finali, in programma a partire dalle 18:00. L’attenzione era concentrata soprattutto sui 100 stile libero, sia al femminile sia al maschile, e le attese non sono state disattese: Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio hanno gestito le rispettive batterie con autorevolezza. La 19enne piemontese, primatista italiana della distanza, ha imposto subito un ritmo elevato, transitando ai 50 metri in 25?38. Nella seconda vasca ha poi amministrato lo sforzo, chiudendo in 53?60: un tempo in linea con quanto già mostrato nelle batterie mattutine dell’edizione 2025.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curtis e D’Ambrosio autorevoli nelle batterie dei 100 sl dei campionati italiani

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