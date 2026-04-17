Santucci Geely Italia | Importante colmare gap tra università e mercato

Un rappresentante di un’azienda automotive ha affermato che in Italia esiste ancora una distanza significativa tra il settore universitario e il mercato del lavoro. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute delle sfide legate alla formazione e all’occupazione. L’intervento si è concentrato sulla necessità di ridurre questa differenza per favorire un migliore inserimento dei giovani nel mercato professionale.

Roma, 17 apr. (AdnkronosLabitalia) - “Personalmente credo che in Italia ci sia ancora un gap tra il mondo universitario e il mondo del lavoro. Aziende come la nostra cercano di avvicinarsi, o quantomeno di offrire una piattaforma su cui cominciare a sperimentare più da vicino il mondo del lavoro”. Lo ha detto Marco Santucci, managing director Geely Italia, alla presentazione a Roma della nona edizione del Premio giovani comunicatori di Icch, un contest annuale rivolto a studenti universitari e giovani professionisti. Il contest, progettato per offrire a coloro che desiderano mettersi in gioco un'opportunità concreta di misurare competenze e creatività nei vari ambiti della comunicazione e del public affairs, si configura quindi come uno spazio di sperimentazione.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Santucci (Geely Italia): "Importante colmare gap tra università e mercato" Notizie correlate Ferrara: Simulimpresa, studenti all’opera per colmare il gap tra scuola e lavoro.Ferrara è diventata il cuore pulsante di un’innovativa iniziativa educativa, ‘Simulimpresa’, che coinvolge migliaia di studenti italiani offrendo... Leggi anche: Mercedes invincibile? Tra power unit e aerodinamica, il piano Ferrari per colmare il gap Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Santucci (Geely Italia): Importante colmare gap tra università e mercato; Fabiano (Icch): Premio giovani comunicatori, al via iscrizioni meritocrazia e confronto con aziende. Santucci (Geely Italia): Importante colmare gap tra università e mercatoalla nona edizione del Premio giovani comunicatori di Icch, un contest annuale rivolto a studenti universitari e giovani professionisti ... adnkronos.com Santucci (Geely Italia): Premio Icch aiuta i giovani a entrare nel lavoro con progetti realiForniamo ai giovani piani di prova reali su cui misurarsi, questo approccio consente ai partecipanti di emergere in maniera meritocratica e concreta, sui contenuti che poi ritroveranno nel mondo del ... notizie.it Geely Italia. . Vuoi provare la nuova Geely EX5 - facebook.com facebook #Zeekr, il brand premium di #Geely, è arrivato in Italia x.com