Mercedes sembra ancora dominante in Formula 1, con le sue vetture che si distinguono per potenza e aerodinamica. La Ferrari sta lavorando a un piano specifico per ridurre il divario, concentrandosi sulla distribuzione della potenza e sull’aerodinamica delle vetture. Le W17 continuano a mostrare prestazioni elevate grazie a queste caratteristiche, mentre la squadra italiana cerca di recuperare terreno.

L’ordine d’arrivo del GP della Cina potrebbe sembrare una disfatta. La prima Ferrari, quella di Lewis Hamilton, ha rimediato 25 secondi dal vincitore Kimi Antonelli. Ma è davvero una disfatta? E soprattutto, la Ferrari ha dei margini per colmare questo divario che al momento appare incolmabile? La gara in Cina era molto attesa dal Cavallino perché lo Shanghai Circuit è una pista totalmente diversa dal semi-cittadino di Melbourne che ha aperto la stagione. Anche in Australia il distacco tra primo (Russell) e terzo (Leclerc) era stato importante, 15 secondi. Ma in Cina, pista con rettilinei che esaltano la potenza della power unit, la Ferrari si è confermata ampiamente la seconda forza del Mondiale e i tecnici di Maranello hanno potuto raccogliere dati importanti per continuare lo sviluppo della macchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercedes invincibile? Tra power unit e aerodinamica, il piano Ferrari per colmare il gap

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