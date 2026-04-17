Santon ricorda | Percorso bellissimo all’Inter Chivu un compagno di squadra fantastico

L’ex calciatore ha ripercorso la sua esperienza all’Inter, descrivendola come un periodo molto positivo. Ha sottolineato il rapporto con il suo ex compagno di squadra, definendolo un collega eccezionale. Le sue parole si sono concentrate sul percorso vissuto con il club e sui legami stabiliti in quegli anni. Nessuna altra informazione o dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alla sua carriera o alle sue attuali attività.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. In occasione della sfida di campionato contro il Cagliari, il consueto appuntamento con il MatchDay Programme ha ospitato un protagonista d’eccezione: Davide Santon. L’ ex terzino dell’Inter è tornato a parlare del suo legame con i colori del Biscione. PAROLE – « Ogni volta che ho modo di tornare qui a Milano provo sempre una sensazione incredibile, anche se c’è un pizzico di malinconia perché mi rendo conto che sto diventando vecchio. Il mio percorso con l’Inter è stato lungo e bellissimo, qui sono cresciuto e ho potuto vivere delle esperienze meravigliose: ogni volta che torno vengo invaso dai ricordi, un po’ di nostalgia c’è sempre.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Santon ricorda: «Percorso bellissimo all’Inter. Chivu un compagno di squadra fantastico» Notizie correlate Chiellini ricorda Manninger: «Un giorno tristissimo. Se ne va un compagno di squadra esemplare e una persona di grande valore»di Francesco SpagnoloChiellini attraverso i canali della Juventus ha ricordato Manninger nel giorno della sua morte. Ultimissime Inter LIVE: Chivu prepara la rivoluzione, Micki ricorda Lucescudi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.