Ultimissime Inter LIVE | Chivu prepara la rivoluzione Micki ricorda Lucescu

Nelle ultime ore, l'attenzione degli appassionati dell'Inter si concentra su alcune novità riguardanti lo staff e i giocatori. Un allenatore sta organizzando un cambiamento importante, mentre un calciatore ha condiviso un ricordo legato a un ex tecnico. Le notizie arrivano direttamente dal quartier generale dei nerazzurri e vengono aggiornate in tempo reale.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 08 APRILE. Chivu Inter, rinnovo pronto e rivoluzione tattica per il futuro. Tutte le novità. Chivu Inter, fiducia totale della società: prolungamento fino al 2028 e addio al 3-5-2 per un nuovo sistema di gioco. Morte Lucescu, Mkhitaryan: «Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore». Morte Lucescu, Henrikh Mkhitaryan su Instagram spende bellissime parole per il mister scomparso ieri Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 07 APRILE. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Chivu prepara la rivoluzione, Micki ricorda Lucescu Ultimissime Inter LIVE: San Siro prepara l’abbraccio a Bastoni, Oaktree vara la rivoluzione estivadi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Chivu prepara la caccia alla rimonta, a disposizione anche Dumfries! Temi più discussi: FCIN1908 / Inter-Roma, le ultime da Appiano Gentile. Mkhitaryan? Chivu deve decidere se…; Inter, Chivu riaccoglie i nazionali: Lautaro ok, Mkhitaryan migliora. Le ultime; Calciomercato Inter – Rivoluzione in difesa con Solet e Gila: le ultimissime; Formazioni ufficiali Inter-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Bisseck, Lautaro, Pio Esposito, Soulé e Malen. Chivu, rinnovo e modulo 4-2-3-1: ecco l’Inter 2026-27Le ultime Inter news riguardano il rinnovo di Chivu e la lista degli acquisti per il modulo 4-2-3-1: da Palestra a Diaby passando per Kone ... interlive.it Duello scudetto Inter-Napoli, calendari a confronto: che anomalia!Le ultime Inter e Napoli news riguardano i calendari delle squadre di Chivu e Conte nella volata per lo scudetto ... interlive.it Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Roma x.com Fiorentina-Inter, Roma-Lecce, Bologna-Lazio e tennis: le ultimissime - facebook.com facebook