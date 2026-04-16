Il difensore della Juventus ha dedicato un messaggio di cordoglio sui social per ricordare un ex compagno di squadra, scomparso recentemente. La comunicazione sottolinea il dolore per la perdita di un calciatore che ha lasciato un segno tra i suoi colleghi. La notizia è stata condivisa pubblicamente dalla società, senza ulteriori dettagli sulla causa della morte. La perdita ha suscitato commozione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

di Francesco Spagnolo Chiellini attraverso i canali della Juventus ha ricordato Manninger nel giorno della sua morte. Cosa ha detto l’ex portiere bianconero. E’ un giorno triste per il mondo del calcio. La scomparsa improvvisa di Manninger ha lasciato un vuoto incolmabile viste anche le diverse squadre in cui ha militato. E diversi compagni in questi minuti stanno ricordando l’ex portiere. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Tra loro anche Giorgio Chiellini. Il dirigente della Juventus attraverso i canali bianconeri ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia di Manninger in un momento davvero molto difficile. Queste le sue parole: « Oggi è un giorno tristissimo, ci saluta un compagno di squadra esemplare e una persona di grande valore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiellini ricorda Manninger: «Un giorno tristissimo. Se ne va un compagno di squadra esemplare e una persona di grande valore»

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