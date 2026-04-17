Santa Marina partono le cure termali 2026 | domande aperte fino al 24 aprile

A Santa Marina sono aperte le iscrizioni per le cure termali del 2026, disponibili fino al 24 aprile. Il Comune ha annunciato il rinnovo del ciclo di trattamenti destinati ai residenti, con lo scopo di favorire la salute, il benessere e la socializzazione tra i cittadini. La partecipazione è riservata a chi risiede nel territorio comunale e le domande devono essere presentate entro la scadenza indicata.

Torna anche per il 2026, il ciclo di cure termali promosse dal Comune di Santa Marina, rivolta ai cittadini residenti nel territorio comunale, con l’obiettivo di promuovere salute, benessere e socialità. L’Amministrazione ha infatti aperto i termini per la presentazione delle domande di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Mobilità ATA 2026/27, domande aperte fino al 13 aprile. Cosa sapere, date e moduli Terme di Chianciano, dal 3 aprile riaprono le cure termali convenzionateChianciano (Siena), 25 marzo 2026 - Dal 3 aprile riaprono alle Terme di Chianciano le cure termali convenzionate con il Servizio sanitario nazionale,...