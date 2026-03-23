Mobilità ATA 2026 27 domande aperte fino al 13 aprile Cosa sapere date e moduli 

Con l’ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito tempi e modalità per la mobilità del personale ATA relativa all’anno scolastico 20262027. Da oggi, 23 marzo, sono aperte le domande, da presentare esclusivamente online tramite il portale Istanze Online (POLIS). L'articolo Mobilità ATA 202627, domande aperte fino al 13 aprile. Cosa sapere, date e moduli . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Tutto quello che riguarda Mobilità ATA 2026 27 domande aperte...

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Mobilità ATA 2026, domande dal 23 marzo: precedenze e soprannumerarietà, come compilare la domanda – VIDEO TUTORIALCon la sottoscrizione del CCNI 2025/2028 avvenuta il 10 marzo 2026, il sistema della mobilità per il personale ATA si avvia verso la sua fase operativa. Le domande per l’anno scolastico 2026/2027 sono ... tecnicadellascuola.it

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Saranno pubblicate le sedi disponibili per la mobilità docenti 2026. https://www.orizzontescuola.it/saranno-pubblicate-le-sedi-disponibili-per-la-mobilita-docenti-2026/ facebook

Nella valutazione della domanda di mobilità, come chiarito nell’art.13 del CCNI, viene presa in considerazione la particolare condizione di salute di alcuni docenti con certificazione di disabilità o che hanno bisogno di particolari cure continuative, co… x.com