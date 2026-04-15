Sanpellegrino celebra il Made in Italy aprendo alle scuole porte stabilimento di San Giorgio in Bosco

Sanpellegrino ha aperto le porte del suo stabilimento di San Giorgio in Bosco alle scuole, offrendo ai studenti l’opportunità di visitare i locali e scoprire come vengono prodotte le sue bibite e acque minerali. L’iniziativa mira a far conoscere da vicino il processo produttivo e le tecniche impiegate, promuovendo la conoscenza del settore alimentare e delle pratiche industriali italiane. La visita è rivolta a studenti di diverse età e istituti scolastici.

(Adnkronos) – Sanpellegrino, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, celebra la 'Giornata nazionale del made in Italy', istituita per promuovere la creatività e l’eccellenza italiana aprendo alle scuole del territorio le porte dello stabilimento di San Giorgio in Bosco. L’iniziativa si inserisce tra le attività sostenute dal ministero. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Savona celebra il Made in Italy: tra tesori d’arte e officine localiIl 15 aprile prossimo, Savona diventerà il fulcro nazionale della valorizzazione del sistema produttivo italiano con una giornata interamente... Bodio Lomnago: Villa Bossi celebra il Made in Italy con FismiIl borgo di Bodio Lomnago diventerà il fulcro di un importante circuito dedicato al saper fare italiano nel fine settimana tra il 18 e il 19 aprile. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Sanità, Venesia (Fimmg): Il farmaco può fare molto nella gestione delle liste d'attesa -; Dalla cittadinanza italiana all’intervista a Trump contro Meloni, chi è la giornalista Maria Bartiromo. Sanpellegrino celebra il Made in Italy aprendo alle scuole porte stabilimento di San Giorgio in BoscoL’iniziativa dedicata ai giovani è un’occasione di orientamento e formazione per scoprire il valore e le professioni del Made in Italy. adnkronos.com Sanpellegrino celebra il Made in Italy e apre lo stabilimento ai giovani: formazione e territorio al centroRuggeri (Gruppo Sanpellegrino): Celebrare il Made in Italy significa valorizzare un patrimonio fatto di competenze, tradizioni e cultura che rendono unici i prodotti italiani nel mondo ... affaritaliani.it Ci vediamo a Modica! Il 19 Aprile avrò l'onore di essere al Duomo di San Giorgio per il mio primo evento in Sicilia. Un momento di dialogo per condividere insieme la passione per il giornalismo sportivo e le storie che hanno segnato il mio percorso e quello - facebook.com facebook