Si chiude il sipario sul Vinitaly | bilancio positivo e sguardo al futuro per le 97 cantine abruzzesi

Si conclude oggi a Verona la 58esima edizione di Vinitaly, evento internazionale dedicato al mondo del vino. Durante la manifestazione, le 97 cantine provenienti dall'Abruzzo hanno presentato i loro prodotti e partecipato a incontri e degustazioni. Il bilancio generale della partecipazione sembra essere stato positivo, con un'attenzione crescente verso i loro vini e le attività di promozione del territorio.

Si chiude oggi, mercoledì 15 aprile, la 58esima edizione di Vinitaly, nel corso della quale le cantine abruzzesi tracciano un bilancio positivo della loro partecipazione. La regione Abruzzo si è distinta al Padiglione 12 con la presenza di 97 cantine e un’enoteca consortile che ha permesso di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate L'Abruzzo debutta al Vinitaly con 97 cantine e 300 etichetteÈ stata inaugurata nella mattinata di domenica 12 aprile la 58esima edizione del Vinitaly. L'Abruzzo al Vinitaly con 97 cantine e per la prima volta partecipa al fuori salone con le migliori eccellenze"Per la prima volta portiamo l’Abruzzo anche dentro ‘Vinitaly and the City’: è un passo concreto che rafforza la nostra strategia di promozione,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Si alza il sipario sul 58esimo Vinitaly che parla al mondo. Mille top buyer da Usa, Asia e Sud America; Si alza il sipario a Vinitaly 2026: Calabria protagonista; Calabria protagonista al Vinitaly 2026 tra arte e territorio. Vinitaly, cala il sipario sulla 58ª edizione: bilancio positivo per l'AbruzzoImprudente: Abbiamo presentato un Abruzzo reale, dinamico, consapevole della propria storia ma proiettato nel futuro ... ekuonews.it Si chiude un Vinitaly fantastico per la Calabria, Caligiuri: produttori soddisfatti, promozione e giovani | INTERVISTACala il sipario sul Vinitaly 2026 di Verona. La Regione Calabria grande protagonista con il suo padiglione, uno dei più apprezzati da italiani e stranieri e che tira la volata alle tappe di Sibari e R ... strettoweb.com Oggi Matteo Salvini a Verona, in visita al Vinitaly 2026. - facebook.com facebook Vinitaly, la proposta: «Nell'edizione 2027 spazi dedicati ai rischi cancerogeni del vino» x.com