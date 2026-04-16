Meno americani ma più interesse dei mercati asiatici per il vino abruzzese | positivo il bilancio del Vinitaly 2026

Al termine della 58ª edizione di Vinitaly a Verona, il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ha dichiarato che il bilancio dell’evento è stato positivo, anche se i dati ufficiali ancora non sono disponibili. Mentre il numero di visitatori americani si è ridotto, si è registrato un aumento di interesse da parte dei mercati asiatici per i vini abruzzesi. La fiera ha visto la presenza di operatori internazionali provenienti da diverse regioni.

I dati non ci sono ancora, ma il bilancio del Vinitaly 2026 è positivo. Lo assicura il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, Alessandro Nicodemi, di ritorno dalla 58edima edizione da Veronafiere. Un’edizione “frizzante e dinamica – dichiara - durante la quale i nostri vignaioli, insieme.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Vinitaly: il vino sfida la geopolitica tra export e nuovi mercatiIl 78° Vinitaly è ufficialmente partito ieri presso l’Auditorium Verdi di Veronafiere, trasformando Verona nel fulcro globale del settore... Leggi anche: Vinitaly, Bonavitacola: "Il vino campano già trainante, da Verona un programma condiviso per nuovi mercati" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Con Trump ora il mondo si ripensa; Usa, i repubblicani divisi sulla guerra; Si fa presto a dire: Trump no grazie. L’Ue senza paracadute; La strategia del caos per colpire la Cina. Trumponomics. Ovvero l'economia va bene, ma gli americani si aspettavano di piùC’è almeno un ambito in cui la realtà sembra confermare i proclami di Trump: l’andamento dell’economia americana. A un anno dall’insediamento si può provare a fare un bilancio della politica economica ... huffingtonpost.it Chi è Prevost, l’americano meno americano del conclave che sfiderà i Catholic in Chief del mondo MagaChe storia ha e da dove viene Leone XIV, il Papa che rompe le polarizzazioni e si presenta come una forza moderata ... ilfoglio.it Il tycoon ostenta ottimismo alla vigilia del secondo round di colloqui in Pakistan: “Assisterete a due giorni straordinari”. La sfiducia degli americani nella soluzione armata: “Meno di un americano su 10 pensa che ne sia valsa la pena” Leggi l'articolo #Iran - facebook.com facebook