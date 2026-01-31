Controllato in via Bargagna droga nell' auto e a casa | arrestato

La Polizia di Pisa ha effettuato un blitz in via Bargagna, sequestrando droga sia nell’auto che in una casa. Durante il blitz, gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti e hanno arrestato un uomo. L’operazione fa parte di una più ampia battuta contro lo spaccio nella zona.

Controllo con successo investigativo in materia di lotta allo spaccio per la Polizia di Pisa, la scorsa settimana. Alla fine sono scattate le manette per un giovane al quale l'Autorità Giudiziaria, ad esito del giudizio per direttissima del 26 gennaio, ha disposto l'obbligo di dimora nel Comune.

