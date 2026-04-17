Sanitaservice Taranto Fials | assemblea sindacale contro gli attacchi al sistema

L’assemblea sindacale organizzata dalla Fials a Taranto si è concentrata sulle recenti critiche rivolte alle Sanitaservice e alle società in house del sistema sanitario pugliese. Il segretario generale della Fials ha discussso il ruolo di queste realtà e la loro attuale situazione, evidenziando le sfide che affrontano nel contesto regionale. L’incontro ha coinvolto rappresentanti dei lavoratori e ha affrontato questioni legate alla gestione e alla tutela del personale.

Tarantini Time Quotidiano Intervento del segretario generale della Fials Taranto Emiliano Messina sul ruolo delle Sanitaservice e sulla situazione attuale che coinvolge le società in house del sistema sanitario pugliese. “Come organizzazione sindacale abbiamo sempre sostenuto che, in generale, le Sanitaservice costituiscono un’importante risorsa per tutte le Asl pugliesi. Perché è solo grazie alle migliaia di lavoratori di queste società in house che molti servizi sanitari essenziali (stiamo parlando, come noto, dei servizi di ausiliariato, amministrativi, gestione del Cup, sistema 118), sono operativi e nel pieno dell’efficienza. A questo...🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Sanitaservice Taranto, Fials: assemblea sindacale contro gli attacchi al sistema Notizie correlate Tensioni all'ospedale di Vallo, Rambaldi (Fials Salerno): “Basta attacchi indiscriminati al personale”Il clima di forte attenzione che si è sviluppato nelle ultime ore attorno all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania “impone senso di... Sanitaservice Taranto, tra dignità del lavoro e diritto alla salute: politica e sindacati chiedono un cambio di rottaTarantini Time QuotidianoLa Sanitaservice ASL Taranto torna al centro del dibattito pubblico, stretta tra rivendicazioni sindacali, interrogazioni... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sanitaservice, Fials-Taranto: risorsa da tutelare; Sanitaservice, assemblea dei lavoratori: sindacati pronti alla mobilitazione; Indennità al personale dei pronto soccorso, Usb stigmatizza esclusione dei lavoratori Sanitaservice; Giù le mani da Sanitàservice, adesso parliamo noi: assemblea pubblica 20 aprile ore 16:30 presso Hotel Salina. Sanitaservice Taranto, lavoratori in presidio sotto la sede dell'AslPresidio oggi davanti alla direzione generale dell'Asl di Taranto da parte di un gruppo di lavoratori e lavoratrici della Sanitaservice. (ANSA) ... ansa.it Sanitaservice, la UIL Fp Taranto: “Basta abusi e privilegi” Maldarizzi: “Difendere il sistema sì, ma con trasparenza ed equità” - facebook.com facebook