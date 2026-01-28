Sanitaservice Taranto tra dignità del lavoro e diritto alla salute | politica e sindacati chiedono un cambio di rotta

La Sanitaservice di Taranto torna al centro di polemiche e confronti. I lavoratori chiedono garanzie di dignità e salute, mentre sindacati e politici si scambiano accuse e proposte per cambiare strada. La situazione resta tesa, con centinaia di dipendenti che vivono in prima persona le difficoltà di un settore sotto pressione.

Tarantini Time Quotidiano La Sanitaservice ASL Taranto torna al centro del dibattito pubblico, stretta tra rivendicazioni sindacali, interrogazioni politiche e un malessere diffuso che attraversa centinaia di lavoratori. In gioco non c'è soltanto la condizione contrattuale di chi ogni giorno garantisce servizi essenziali, ma anche la qualità dell'assistenza sanitaria resa ai cittadini. A tracciare un primo quadro è l'onorevole Dario Iaia (FdI), che definisce la Sanitaservice Taranto "una realtà strategica per il nostro territorio", sottolineando come si tratti di "una società in house che, negli anni, ha garantito stabilità lavorativa e sicurezza economica a centinaia di famiglie, assicurando servizi essenziali per il funzionamento del sistema sanitario provinciale".

