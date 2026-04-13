Tensioni all' ospedale di Vallo Rambaldi Fials Salerno | Basta attacchi indiscriminati al personale

Da salernotoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si sono registrate tensioni all’interno dell’ospedale di Vallo della Lucania, con alcuni episodi di attacchi indirizzati al personale sanitario. La richiesta di rispetto e responsabilità è stata avanzata da un rappresentante sindacale, che ha sottolineato come i professionisti lavorino quotidianamente in una delle strutture più rilevanti della zona. La situazione ha suscitato attenzione tra le autorità e le associazioni di categoria.

Il clima di forte attenzione che si è sviluppato nelle ultime ore attorno all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania “impone senso di responsabilità, equilibrio e rispetto verso chi ogni giorno garantisce assistenza e cura all’interno di una delle strutture sanitarie più importanti del.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Bufera social sul San Luca di Vallo della Lucania, Tomasco (Nursind Salerno): “Basta insulti al personale sanitario”  Tempo di lettura: 2 minutiQuando il rispetto supera il rumore dei social, è il momento di rimettere al centro chi ogni giorno lavora con serietà...

Lite tra dirigenti sanitari all'ospedale di Vallo, è bufera sui social. Il Nursind: "Basta insulti"Clima teso all'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove nelle scorse ore si è verificato un acceso diverbio all’interno del Pronto Soccorso.

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