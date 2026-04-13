Tensioni all' ospedale di Vallo Rambaldi Fials Salerno | Basta attacchi indiscriminati al personale

Nelle ultime ore si sono registrate tensioni all’interno dell’ospedale di Vallo della Lucania, con alcuni episodi di attacchi indirizzati al personale sanitario. La richiesta di rispetto e responsabilità è stata avanzata da un rappresentante sindacale, che ha sottolineato come i professionisti lavorino quotidianamente in una delle strutture più rilevanti della zona. La situazione ha suscitato attenzione tra le autorità e le associazioni di categoria.