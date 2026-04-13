Tensioni all' ospedale di Vallo Rambaldi Fials Salerno | Basta attacchi indiscriminati al personale
Nelle ultime ore si sono registrate tensioni all’interno dell’ospedale di Vallo della Lucania, con alcuni episodi di attacchi indirizzati al personale sanitario. La richiesta di rispetto e responsabilità è stata avanzata da un rappresentante sindacale, che ha sottolineato come i professionisti lavorino quotidianamente in una delle strutture più rilevanti della zona. La situazione ha suscitato attenzione tra le autorità e le associazioni di categoria.
Il clima di forte attenzione che si è sviluppato nelle ultime ore attorno all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania “impone senso di responsabilità, equilibrio e rispetto verso chi ogni giorno garantisce assistenza e cura all’interno di una delle strutture sanitarie più importanti del.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Bufera social sul San Luca di Vallo della Lucania, Tomasco (Nursind Salerno): “Basta insulti al personale sanitario” Tempo di lettura: 2 minutiQuando il rispetto supera il rumore dei social, è il momento di rimettere al centro chi ogni giorno lavora con serietà...
Lite tra dirigenti sanitari all'ospedale di Vallo, è bufera sui social. Il Nursind: "Basta insulti"Clima teso all'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove nelle scorse ore si è verificato un acceso diverbio all’interno del Pronto Soccorso.