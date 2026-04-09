La Giunta regionale ha approvato un progetto di rinnovamento per i presidi ospedalieri di Lauria e Chiaromonte, con uno stanziamento di circa 2,7 milioni di euro. I fondi sono destinati a interventi strutturali che porteranno alla realizzazione di nuovi ospedali nelle due località. Questa decisione fa parte di un piano di investimenti nel settore sanitario regionale volto a migliorare i servizi di assistenza nelle aree interessate.

La Giunta regionale ha stanziato quasi 2,7 milioni di euro per avviare un piano di rinnovamento strutturale presso i presidi ospedalieri distrettuali di Lauria e Chiaromonte. L’intervento mira a potenziare la rete sanitaria nelle zone interne della Basilicata, garantendo standard qualitativi più elevati attraverso il rifacimento di coperture e la riorganizzazione degli spazi interni. Riqualificazione strutturale: i dettagli tecnici per Lauria e Chiaromonte. Il piano approvato prevede un impegno economico diversificato tra le due località, con una distribuzione delle risorse che punta alla funzionalità immediata dei reparti. Per quanto riguarda il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Lauria, è stato destinato un budget di circa 1,2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità, ok ai fondi per Lauria e Chiaromonte: nuovi ospedali

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