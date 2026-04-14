Sanità privata OPI Taranto | Retribuzioni insufficienti serve rinnovo del contratto

La sanità privata e il Terzo settore sono al centro di una crescente tensione a causa del mancato rinnovo del Contratto nazionale di lavoro. Questa situazione ha bloccato gli adeguamenti salariali, accentuando le differenze con il settore pubblico. La questione riguarda principalmente le retribuzioni, giudicate insufficienti dai rappresentanti di categoria, che chiedono interventi immediati per risolvere la situazione.

Tarantini Time Quotidiano La sanità privata e il Terzo settore stanno attraversando una fase di forte tensione a causa del mancato rinnovo del Contratto nazionale di lavoro, che ha impedito l’adeguamento delle retribuzioni e ampliato il divario rispetto al settore pubblico. A intervenire è il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, Pierpaolo Volpe, che sottolinea come, pur non avendo competenze sindacali, l’Ordine possa esprimersi sugli aspetti generali della condizione professionale degli infermieri. “Auspico una rapida conclusione delle procedure di rinnovo del Contratto nazionale nel settore privato – afferma Volpe – oggi caratterizzato da retribuzioni al limite della dignità professionale che giustificano la fuga degli infermieri verso il settore pubblico o verso l’estero”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Sanità privata, OPI Taranto: “Retribuzioni insufficienti, serve rinnovo del contratto” Sanità privata, lavoratori in stato di agitazione per il rinnovo del contrattoLa tensione tra i lavoratori della sanità privata e delle rsa ha raggiunto il punto di rottura, portando alla proclamazione ufficiale dello stato di... Leggi anche: Protesta la sanità privata in Abruzzo: "Contratto fermo, lavoratrici e lavoratori senza tutele, serve un confronto vero"