Sanità privata lavoratori in stato di agitazione per il rinnovo del contratto

La tensione tra i lavoratori della sanità privata e delle RSA sale. Gli operatori sono in agitazione e chiedono a gran voce il rinnovo del contratto. La situazione si è fatta insostenibile e ora rischia di sfociare in uno sciopero generale.

La tensione tra i lavoratori della sanità privata e delle rsa ha raggiunto il punto di rottura, portando alla proclamazione ufficiale dello stato di agitazione. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno espresso una dura condanna verso la mancata apertura del negoziato con le centrali datoriali Aiop e.🔗 Leggi su Veronasera.it

Oggi si è tenuta un'assemblea dei lavoratori del Consorzio Campale Stabile a Apice, in provincia di Benevento.

