Sanità il piano di recupero delle liste d' attesa ora vira sulle prestazioni del 2026
A poco più di due mesi dall'inizio del piano straordinario per ridurre le liste d’attesa, la Regione Puglia ha conseguito gli obiettivi stabiliti in precedenza. Ora si sta passando alla fase di correzione strutturale, con le attività che si concentrano sulle prestazioni previste per il 2026. La strategia mira a migliorare l’efficienza del sistema sanitario e a gestire meglio le richieste di assistenza nel medio termine.
LECCE – A poco più di due mesi dall’avvio del piano straordinario per il recupero delle liste d’attesa, la Regione Puglia ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi fissati all’inizio sta entrando nella fase della correzione strutturale, con le attività concentrate ora sulle prestazioni del 2026.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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