Case e ospedali di comunità la Regione | Già 57 strutture attive e ritmo superiore alla media nazionale

La Regione ha annunciato che sono attive 57 strutture tra case e ospedali di comunità, con un ritmo di apertura che supera la media nazionale. La Cgil invece ha espresso preoccupazioni, definendo questa presenza come un’occasione persa. La differenza di opinioni tra le parti si concentra sulla reale efficacia e sullo sviluppo di questi servizi, che rappresentano un tema di confronto nel settore sanitario locale.

Da un lato c'è la Cgil che parla di “occasione persa”, dall'altro la Regione che invece rivendica un “ritmo superiore alla media nazionale”. L'oggetto del contendere riguarda gli interventi effettuati in Sicilia con la Missione Salute del Pnrr, col sindacato e Palazzo d'Orleans che nella stessa.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Pnrr, sanità territoriale: la spesa della Sicilia sopra la media nazionale e 57 strutture già operativeTra strutture già operative, cantieri conclusi e risorse spese a un ritmo superiore alla media nazionale, la Sicilia è al passo con l’attuazione...

Sanita’: rapporto Gimbe, nel Lazio attive 96 su 146 Case comunita’, sopra media nazionaleNel Lazio, delle 145 Case della comunità programmate, ben 96 hanno almeno un servizio attivo, corrispondente al 66,2% del totale.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: PNRR, iniziato il conto alla rovescia per la consegna di Case e Ospedali di Comunità; Inaugurata la Casa della Comunità di Riva del Garda; Pnrr Salute, rincorsa all’ultima rata: Case e Ospedali di comunità ancora lontani dal traguardo; Genitori anziani o familiari fragili: la nuova assistenza che colma il vuoto tra casa e ospedale.

Assist a Case e Ospedali di comunità: fondi in più, ma da noi sono già impegnatiANCONA Tra il dire e il fare, c’è di mezzo l’impennata dei costi. In questo caso, non parliamo della fiammata causata dalla guerra in Iran. La bolla sulle materie ... corriereadriatico.it

CANAVESE - Ospedali e case di comunità Pnrr, l'Asl To4 assicura: «I lavori finiranno in tempo»I lavori procedono e finiranno in tempo: l'Asl To4 risponde alle preoccupazioni palesate dalla Cgil Ivrea e Canavese dopo l'incontro di ieri a Chivasso, in merito ai (tanti) cantieri in corso d'opera ... quotidianocanavese.it

L'Isola supera di venti punti la media nazionale, 4 case di comunità nel siracusano. L'assessore Faraoni: "Immagine di efficienza che rispecchia la realtà dei territori" #sanità facebook

Rinnovato il protocollo d'intesa a favore degli inquilini delle case popolari. Lo hanno sottoscritto per i prossimi tre anni il Difensore civico di @crpiemonte @PaolaBaldovino e il presidente dell'Atc del Piemonte centrale #MaurizioPedrini. cr.piemonte.it/cms/artic x.com