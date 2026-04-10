Sanità in Gallura | tra piani della Regione e allarme CGIL

In Gallura, la gestione del sistema sanitario ha portato a un acceso confronto tra la Presidenza regionale e le rappresentanze sindacali. La questione riguarda le decisioni e le strategie adottate per l'organizzazione dei servizi sanitari nella zona, con le parti coinvolte che si sono scambiate critiche e richieste. La discussione si inserisce in un clima di tensione che coinvolge anche le rivendicazioni del sindacato, preoccupato per le condizioni del personale e degli utenti.

La gestione della sanità in Gallura è finita nel mirino di un confronto serrato tra la Presidenza della Regione e le rappresentanze sindacali. Durante la conferenza territoriale dedicata al settore sociosanitario, Alessandra Todde ha tracciato la rotta per superare le fragilità del sistema, mentre la CGIL ha segnalato l’imminente rischio di una mobilitazione dei lavoratori a causa delle divergenze sulle scelte gestionali. Dati concreti contro percezioni: la strategia della Regione. Il piano d’azione proposto da Alessandra Todde mira a stabilizzare un sistema sanitario locale che soffre per la carenza di personale e la pressione sui servizi di emergenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in Gallura: tra piani della Regione e allarme CGIL Leggi anche: Sanità Ciociara, Pronto Soccorso esternalizzati per 8 milioni: l’allarme della Cgil Sanità, l'allarme della Cgil: "La carenza cronica di personale mette a rischio assistenza e sicurezza"La sanità pubblica romagnola è sempre più sotto pressione e la sua tenuta non può più essere data per scontata. Temi più discussi: Sanità in Gallura, il nuovo direttore della Asl Irione: Pronto soccorso e carenza medici le priorità; Sanità in Gallura. Scontro tra la Cgil e la presidente Todde. Sanità sotto pressione; Conferenza sociosanitaria ad Olbia, presidente Todde: PNRR, medici e territorio: un percorso strutturato per il cambiamento; La Maddalena, l’Ospedaletto Garibaldi diventa alloggio per medici e personale sanitario - L'Unione Sarda.it. Sanità in Gallura, il nuovo direttore della Asl Irione: Pronto soccorso e carenza medici le prioritàSanità in Gallura, il nuovo direttore della Asl Irione: Pronto soccorso e carenza medici le priorità - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it Sanità Sardegna, i numeri della crisi: mancano 495 medici di baseLa sanità territoriale in Sardegna si trova ad affrontare una crisi sempre più evidente. Sono 495 le sedi vacanti per medici di base in tutta l’Isola, un dato che fotografa una carenza strutturale des ... cagliaripad.it Dritto e rovescio. . "Vorrei che si spendesse meno in armi e più in sanità pubblica" Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra) a #drittoerovescio - facebook.com facebook Sanità gallurese in crisi, la Cgil conferma lo sciopero dopo l’incontro con la presidente Alessandra Todde x.com