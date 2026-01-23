Sanità l' allarme della Cgil | La carenza cronica di personale mette a rischio assistenza e sicurezza

La sanità pubblica romagnola affronta una crescente difficoltà a causa di una carenza cronica di personale. La Cgil segnala come questa situazione possa compromettere sia la qualità dell’assistenza che la sicurezza dei cittadini. È fondamentale intervenire tempestivamente per garantire servizi sanitari efficaci e sostenibili, preservando la tutela della salute pubblica e il funzionamento delle strutture nel tempo.

La sanità pubblica romagnola è sempre più sotto pressione e la sua tenuta non può più essere data per scontata. In un quadro segnato dall'aumento costante dei bisogni assistenziali e da risorse insufficienti, la Fp Cgil Sanità Romagna lancia un allarme grave e non più rinviabile sulle carenze.

Carenza di personale e tagli al facchinaggio, l'allarme della Cisl Fp per la Asl: "A rischio servizi e sicurezza"La Cisl Fp Abruzzo Molise segnala criticità nella Asl Lanciano - Vasto - Chieti, dovute a carenze di personale e tagli al facchinaggio.

Primario arrestato e sanità nel Lazio, Cgil: “Pochi controlli per carenza di personale, così cresce il privato”L'arresto del primario Roberto Palumbo mette in luce criticità profonde nel sistema sanitario del Lazio.

