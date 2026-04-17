Sanità 4,0 ecco il progetto Tramis | assistente robotico per i chirurghi

È stato presentato il progetto “Tramis”, un sistema robotico avanzato progettato per assistere i chirurghi durante interventi minimamente invasivi. Si tratta di un assistente robotico che mira a migliorare la precisione e l’efficienza nelle operazioni chirurgiche, offrendo supporto durante le procedure. Il sistema è stato sviluppato con l’obiettivo di integrare tecnologie innovative nella pratica clinica, con particolare attenzione alla sicurezza e alla qualità delle prestazioni.

Un sistema robotico avanzato in grado di supportare il chirurgo durante gli interventi poco invasivi. Parte il progetto “Tramis” finanziato con 1,3 milioni di euro dal ministero dell’università e della Ricerca. Al centro c’è una sorta di “assistente” robotico capace di comprendere il contesto chirurgico attraverso l’analisi delle immagini intraoperatorie. Sulla base di questi dati, saranno sviluppati algoritmi intelligenti per la pianificazione e il controllo del movimento, in grado di adattarsi dinamicamente alle condizioni dell’intervento. Un modulo di realtà aumentata permetterà inoltre di sovrapporre informazioni diagnostiche e procedurali direttamente sul campo visivo del chirurgo.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Robot butler al mwc: il produttore android lancia un assistente roboticohonor si prepara a stupire il pubblico al mobile world congress 2026 con una mossa inusuale per un marchio di smartphone: l’esordio di un robot... Lazio, allarme sanità: il 45% dei chirurghi è prossimo alla pensioneUn’analisi demografica sulla sanità laziale rivela che una quota significativa di medici specialisti operanti nel territorio è ormai prossima alla... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: La classifica, i fondi. Sanità, Regione al top. Finanziati tre progetti, premiati i nostri ricercatori; Napoli, inquinamento nelle aule: 30 scuole sotto osservazione. Ecco l'elenco; Siamo entrati nel cimitero delle Fontanelle: Ecco la nuova sfida del rione Sanità. Le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata e delle Rsa in sciopero indetto da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl per il rinnovo dei contratti. Aiop e Aris non rinnovano i contratti scaduti da 8 anni quelli della sanità privata e da 14 quelli Rsa, perché vorrebbero che gli a facebook