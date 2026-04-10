In Lazio, quasi la metà dei chirurghi si avvicina all'età pensionabile, secondo un’analisi demografica sulla sanità regionale. La percentuale di medici specialisti prossimi alla pensione si attesta intorno al 45%, con valori particolarmente elevati nelle discipline chirurgiche. La situazione solleva preoccupazioni riguardo alla futura disponibilità di professionisti qualificati per le strutture sanitarie locali.

Un’analisi demografica sulla sanità laziale rivela che una quota significativa di medici specialisti operanti nel territorio è ormai prossima alla pensione, con picchi preoccupanti nelle aree chirurgiche. I dati incrociati tra il ministero della Salute, l’Istat e il CogeAps delineano un quadro in cui l’età media dei professionisti avanza costantemente, ponendo interrogativi sulla continuità assistenziale nei prossimi anni. La nuova banca dati nazionale sulla gestione anagrafica delle professioni sanitarie permette di osservare la composizione attuale del corpo medico nella regione. Nel comparto della chirurgia, i professionisti con più di 60 anni rappresentano quasi la metà del totale, attestandosi al 45%, mentre l’età media del settore si fissa sui 55 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, allarme sanità: il 45% dei chirurghi è prossimo alla pensione

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