Robot butler al mwc | il produttore android lancia un assistente robotico

Il produttore Android ha presentato un robot butler al MWC, perché vuole mostrare le capacità avanzate della sua tecnologia. Il robot umanoide può interagire con le persone e svolgere compiti quotidiani, attirando l’attenzione con la sua presenza in fiera. Honor si prepara a sorprendere il pubblico con questa novità, puntando a integrare l'intelligenza artificiale nelle attività di assistenza. La dimostrazione si svolgerà tra le varie innovazioni tecnologiche in esposizione.

honor si prepara a stupire il pubblico al mobile world congress 2026 con una mossa inusuale per un marchio di smartphone: l'esordio di un robot umanoide in grado di interagire con le persone. il debutto, fissato per Barcellona il 1° marzo, amplia l'orizzonte aziendale oltre i telefoni mobili, introducendo soluzioni di intelligenza artificiale incarnata e servizi hardware dedicati. honor arriva al mwc 2026 con un robot umanoide. il progetto esibito in anteprima mostra una solida finalità di assistenza personale, con un modello di stile molto pulito: finitura opaca nera, una camera montata sulla testa e una fascia luminosa sul torace che aggiunge un tocco distintivo.