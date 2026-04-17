San Massimo è pronto ad accendersi per la Domenica della Sostenibilità

Il quartiere di San Massimo si prepara a ospitare la Domenica della Sostenibilità, in programma domenica 19 aprile dalle 13 alle 20. L’evento prevede un’intera giornata dedicata a iniziative di socialità, cultura e partecipazione cittadina, coinvolgendo residenti e visitatori. La manifestazione si svolge in un contesto urbano che mira a promuovere pratiche sostenibili e momenti di incontro tra le persone.

Domenica 19 aprile, dalle ore 13 alle 20, il quartiere di San Massimo ospiterà una nuova edizione della “Domenica della Sostenibilità”, un’intera giornata dedicata alla socialità, alla cultura e alla partecipazione attiva della cittadinanza.Per l’occasione, via Romagnoli, via Avogadro, piazza.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Svelata la nuova Ferrari SF26, la speranza torna ad accendersi Grande successo per la Domenica della sostenibilità in quarta Circoscrizione, Padovani: «Partecipazione ampia»A Verona la “Domenica della sostenibilità” ha animato quest'oggi i quartieri di Santa Lucia e Golosine, trasformando per un giorno alcune strade in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il Santo del giorno: San Massimo; Morto l’ex sindaco di San Vincenzo Massimo Bandini; Tempi di attesa delle prestazioni sanitarie; Terribile incidente: Massimo Forconi sbanda con l’auto, muore a 67 anni finendo contro un muro. San Massimo di Pavia: il santo celebrato l'8 gennaioSan Massimo di Pavia è una figura venerata all'interno della Chiesa cattolica, celebrato l'8 gennaio. Nato nel V secolo, è noto per essere stato il terzo vescovo di Pavia, una città che all'epoca era ... quotidiano.net San Massimo di Napoli: la celebrazione del 10 giugnoSan Massimo fu il vescovo di Napoli nel IV secolo, durante un periodo di grandi trasformazioni per la Chiesa. Nato in una famiglia cristiana, Massimo si dedicò fin da giovane allo studio delle Sacre ... quotidiano.net Via San Massimo, nel quartiere centro di Torino! Sullo sfondo e visibile la guglia della Mole Antonelliana! #torino #streetphotography #italia #everyone - facebook.com facebook