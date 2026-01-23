Svelata la nuova Ferrari SF26 la speranza torna ad accendersi

È stata presentata ufficialmente la Ferrari SF26, il nuovo modello che rappresenta l’evoluzione della casa di Maranello. Un’auto progettata con attenzione ai dettagli e alle performance, simbolo di passione e tradizione. La sua presentazione ha attirato l’interesse di appassionati e addetti ai lavori, confermando l’impegno di Ferrari nel mantenere alta la propria eccellenza nel mondo delle corse e dell’automobilismo.

Modena, 23 gennaio 2026 – Ci sono cose impossibili da spiegare. Ad esempio, un ponte pieno di gente, sin dalle sette di mattina!, per vedere la nuova Ferrari da Gran Premio. Cioè la macchina che dovrebbe spezzare un digiuno lungo quasi vent’anni. Ci sono cose impossibili da spiegare, perché oggettivamente irrazionali. Tipo il giovanotto che ha guidato tutta notte partendo dall’Abruzzo per seguire dal vivo una manciata di minuti di Rossa in pista, perché tanto dura (si fa per dire) lo show inaugurale della SF26. E allora eccola qui, la vettura figlia dell’ennesimo sogno. Alle 11,30, puntuale puntuale, Lewis Hamilton l’ha portata in pista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nuova Ferrari, la presentazione della F-26: è la speranza della Rossa per rinascere in F1 | Le fotoPresentata la nuova Ferrari F-26, modello che rappresenta un passo importante per la squadra di Maranello nella stagione di Formula 1.

