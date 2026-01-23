Svelata la nuova Ferrari SF26 la speranza torna ad accendersi

È stata presentata ufficialmente la Ferrari SF26, il nuovo modello che rappresenta l’evoluzione della casa di Maranello. Un’auto progettata con attenzione ai dettagli e alle performance, simbolo di passione e tradizione. La sua presentazione ha attirato l’interesse di appassionati e addetti ai lavori, confermando l’impegno di Ferrari nel mantenere alta la propria eccellenza nel mondo delle corse e dell’automobilismo.

Modena, 23 gennaio 2026 – Ci sono cose impossibili da spiegare. Ad esempio, un ponte pieno di gente, sin dalle sette di mattina!, per vedere la nuova Ferrari da Gran Premio. Cioè la macchina che dovrebbe spezzare un digiuno lungo quasi vent’anni. Ci sono cose impossibili da spiegare, perché oggettivamente irrazionali. Tipo il giovanotto che ha guidato tutta notte partendo dall’Abruzzo per seguire dal vivo una manciata di minuti di Rossa in pista, perché tanto dura (si fa per dire) lo show inaugurale della SF26. E allora eccola qui, la vettura figlia dell’ennesimo sogno. Alle 11,30, puntuale puntuale, Lewis Hamilton l’ha portata in pista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Svelata la nuova Ferrari SF26, la speranza torna ad accendersi Nuova Ferrari, la presentazione della F-26: è la speranza della Rossa per rinascere in F1 | Le fotoPresentata la nuova Ferrari F-26, modello che rappresenta un passo importante per la squadra di Maranello nella stagione di Formula 1. Leggi anche: GP Brasile, la diretta: Norris torna leader davanti ad Antonelli, la Ferrari ritira la vettura di Hamilton danneggiata La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. F1 2026 V12 Engine Ferrari SF 26 Concept Fiorano Assetto Corsa Argomenti discussi: Ferrari, acceso il motore della SF-26: ascolta qui il suo SOUND; Ferrari 2026, che attesa! Oggi verrà svelata la SF-26, tutto quello che c'è da sapere; Quando viene presentata la nuova Ferrari? Il programma completo; Ferrari SF-26, che cosa farà nei test di Barcellona. Esperimenti al muretto per guidare Leclerc e Hamilton. Ferrari, svelata la nuova monoposto SF-26Con la vettura presentata a Maranello il Cavallino si presenterà al campionato del mondo, che partirà l'8 marzo in Australia ... rainews.it La Ferrari svela a Fiorano la nuova monoposto SF-26Con un breve video sui suoi canali social, la Ferrari ha svelato la nuova monoposto SF-26 in vista del Mondiale di Formula 1 2026. Introducing the SF-26. Our ... lapresse.it Nuova icona di stile svelata per la stagione calda! facebook Audi Revolut F1 Team: svelata a Berlino la nuova livrea R26 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.