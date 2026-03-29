Grande successo per la Domenica della sostenibilità in quarta Circoscrizione Padovani | Partecipazione ampia

Nella quarta Circoscrizione, si è svolta con grande partecipazione la “Domenica della sostenibilità”. A Verona, i quartieri di Santa Lucia e Golosine hanno visto alcune strade diventare spazi di incontro e partecipazione per tutta la giornata. La manifestazione ha coinvolto un ampio pubblico, con iniziative dedicate alla promozione della sostenibilità e alla sensibilizzazione ambientale.

A Verona la “Domenica della sostenibilità” ha animato quest'oggi i quartieri di Santa Lucia e Golosine, trasformando per un giorno alcune strade in spazi dedicati all’incontro e alla partecipazione. L’iniziativa, promossa dalla quarta Circoscrizione, ha registrato una presenza significativa fin dalle prime ore del mattino, coinvolgendo famiglie, bambini e numerosi cittadini. A sottolineare l’esito positivo della giornata è stato il presidente della Circoscrizione, Alberto Padovani, che ha parlato di «un successo importante già dalle prime ore della mattina, con una partecipazione ampia da parte di famiglie, bambini e cittadini del quartiere». 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Grande successo per la Domenica della sostenibilità in quarta Circoscrizione, Padovani: «Partecipazione ampia» Articoli correlati Corso Calatafimi e il caso della pista ciclabile: la quarta circoscrizione propone soluzioni alternativeOggi il consiglio della quarta circoscrizione si è riunito con la sesta commissione consiliare Attività produttive, alla presenza delle categorie... Domeniche della Salute, ampia partecipazione al settimo appuntamento della rassegna rotarianaTempo di lettura: < 1 minuto Si è svolto ieri, domenica 25 gennaio, il settimo appuntamento annuale della rassegna rotariana “Domeniche della... Altri aggiornamenti su Domenica della Temi più discussi: La Spezia, grande successo per il Festival internazionale marittimo Velarìa; Grande successo per l'inaugurazione della Società Dante Alighieri ad Orvieto; Tirano, grande successo per il Viaggio virtuale alla scoperta di Tirano; Grande successo a Cavezzo per la Lambrustorica. Grande successo per la mostra sulla ricostruzione postbellica di PisaPisa, 22 novembre 2025 – Si è conclusa con un grande successo la mostra Lamberto Bartolucci – Architetture. La ricostruzione postbellica a Pisa. L’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa Agave e ... lanazione.it Grande successo per la mostra Materika di Paolo Staccioli e Gerardo BrognaArezzo, 24 febbraio 2026 – Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la mostra Materika, ospitata dal 15 novembre 2025 al 1 febbraio 2026 nei rinnovati locali polivalenti del Teatro Rosini ... lanazione.it Decine di cristiani hanno partecipato alla messa della Domenica delle Palme nella chiesa della Sacra Famiglia, a Gaza - facebook.com facebook Decine di cristiani hanno partecipato alla messa della Domenica delle Palme nella chiesa della Sacra Famiglia, a Gaza. "Preghiamo per la comunità cristiana di Gerusalemme, che quest'anno non può celebrare questa solennità come al solito", ha detto padre x.com