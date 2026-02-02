Trasferta vietata e gli ultras danno dei maiali alla polizia La questura | Superato il limite

Gli ultras del Lecco non sono riusciti a seguire la squadra fuori casa. La questura aveva vietato la trasferta a Trento, ma i tifosi hanno reagito con insulti rivolti alla polizia. All’esterno dello stadio “Briamasco” è stato affisso uno striscione che diceva: “Vietate le trasferte ai nostri rivali e poi vi offendete se vi chiamiamo maiali”. La polizia ha fatto sapere di aver superato il limite e ora indaga sui fatti.

Niente trasferta per i tifosi del Lecco a Trento? I tifosi locali non l’hanno presa bene; almeno stando allo striscione apparso all’esterno dello stadio “Briamasco”, piuttosto eloquente: “Vietate le trasferte ai nostri rivali e poi vi offendete se vi chiamiamo maiali”, in cui la parola “maiali” viene riportata con i colori distintivi della Polizia di Stato. La decisione di vietare la trasferta ai supporters lombardi era stata presa dal Commissariato di Governo di Trento su indicazione concorde del Comitato di Analisi per la Sicurezza sulle Manifestazioni Sportive. Dopo l’affissione dello striscione, la Digos è già al lavoro per individuare e punire i responsabili.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Lecco Trento Cremona, trasferta vietata ai tifosi del Napoli. Gli ultras scendono in piazza Pluribus, Vince Gilligan contro gli spoiler: "Con Google Earth si è superato il limite" La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Lecco Trento Argomenti discussi: Trasferta a Como vietata per i tifosi dell'Atalanta; Udinese-Roma, trasferta vietata ai tifosi giallorossi; Calcio, Trento-Lecco: trasferta vietata ai tifosi blucelesti. È polemica; Ora è ufficiale: niente Sampdoria-Spezia per i tifosi aquilotti, trasferta vietata. Trasferta vietata e gli ultras danno dei maiali alla polizia. La questura: Superato il limiteNiente trasferta per i tifosi del Lecco a Trento? I tifosi locali non l’hanno presa bene; almeno stando allo striscione apparso all’esterno dello stadio Briamasco, piuttosto eloquente: Vietate le ... trentotoday.it Sto con gli ultras. Non possiamo accettare queste misure illiberali ed incomprensibili, il deputato De Bertoldi contro il prefetto che vieta la trasferta (a rischio) ai ...TRENTO. La vittoria - che sarebbe stata meritata per quanto visto sul campo - è sfumata al minuto 96, quando una sfortunata autorete di Chinetti ha consegnato il pareggio al Lecco, vanificando così la ... ildolomiti.it Barletta–Manfredonia: vietata la trasferta per i tifosi ospiti https://www.antennasud.com/barletta-manfredonia-vietata-la-trasferta-per-i-tifosi-ospiti/ facebook Ora è ufficiale: niente Sampdoria-Spezia per i tifosi aquilotti, trasferta vietata x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.