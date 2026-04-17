San Cristoforo scoperti laboratori per produrre marijuana modificata e documenti falsi | ricercato arrestato

La polizia ha arrestato un uomo di 38 anni di origine lettone con l’accusa di aver prodotto e detenuto sostanze stupefacenti, oltre a falsificare documenti. Durante le indagini sono stati scoperti laboratori dedicati alla produzione di marijuana modificata. L’uomo è anche accusato di aver fornito false attestazioni a pubblici ufficiali, e di aver creato e posseduto documenti falsi, alcuni dei quali validi per l’espatrio.

La polizia ha arrestato un trentottenne di origine lettone per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti, nonché per false attestazioni a pubblico ufficiale, produzione e possesso di documenti falsi, anche validi per l’espatrio. Gli agenti della squadra mobile della questura di Catania.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fermato in strada, mostra documenti falsi: i carabinieri scoprono che era ricercato Incendio in un negozio a San Giovanni Galermo: scoperti 480 grammi di marijuanaA Catania, nel quartiere di San Giovanni Galermo, un incendio divampato all’interno di un esercizio commerciale ha portato a una scoperta inattesa da...