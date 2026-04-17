Una testimone ha dichiarato di aver capito che quanto vedeva negli uffici della Fondazione San Carlo non corrispondeva a quanto si aspettava, notando elementi che non sembravano coerenti. Ha fornito prove che, secondo lei, dimostrano la falsità di alcune affermazioni fatte in quel contesto. La sua testimonianza si inserisce in un’udienza legale che coinvolge questioni di presunti illeciti all’interno dell’ente.

Ha compreso che quello che stava accadendo sotto i propri occhi, lì negli uffici della Fondazione San Carlo, non era del tutto lineare. Ha intuito la concitazione, le probabili nevrosi, l’ansia interna alla segreteria che ha il compito di gestire la vita amministrativa del teatro più antico e prestigioso d’Europa. È il ruolo di una stagista, che ha mostrato lucidità e tempestività nel realizzare degli audio sul dietro le quinte del San Carlo. Tre audio che sono stati consegnati agli inquirenti e che stanno alla base del decreto di sequestro notificato mercoledì mattina dalla Guardia di Finanza, all’interno dei locali di Fondazione San Carlo. Una stagista detective.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - San Carlo, la superteste: «Ecco le prove dei falsi»

Notizie correlate

La resa dei conti tra Usa e Iran, lo stallo della trattativa e le manovre di caccia e navi. Axios: «Ecco le prove dell’attacco vicino: Trump è stufo»Malgrado gli annunci ufficiali, non ci sono prove che una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran sia all’orizzonte.

Garisenda, ecco le foto dei tralicci: fatte a Cesena le prove di sollevamento zavorre e di intensificazione del tiroBologna, 6 febbraio 2026 – A Cesena, nello stabilimento della Trevi Spa, c’è stato oggi un incontro dove sono state eseguite le prove di sollevamento...