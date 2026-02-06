Garisenda ecco le foto dei tralicci | fatte a Cesena le prove di sollevamento zavorre e di intensificazione del tiro

Questa mattina a Cesena, nella sede della Trevi Spa, si sono svolte le prove di sollevamento delle zavorre e di aumento della forza delle macchine di tiro. Le prove sono state fatte per rafforzare i tralicci che sosterranno la celebre Torre Garisenda. La giornata è passata senza intoppi, e ora si attende di vedere come si comporteranno le strutture durante le verifiche successive.

Bologna, 6 febbraio 2026 – A Cesena, nello stabilimento della Trevi Spa, c'è stato oggi un incontro dove sono state eseguite le prove di sollevamento zavorre e intensificazione del tiro delle macchine di tiro, che dovranno sostenere la Garisenda. Già ieri si era parlato di questo summit come risposta a un'interrogazione di FdI e alle critiche del centrodestra sul ritardo da parte del Comune di Bologna in merito al restauro della torre malata. "Si continua a parlare solo di questi tiranti che, ad oggi, non sono ancora stati installati. Nulla sulla ristrutturazione", aveva detto l'eurodeputato Stefano Cavedagna.

