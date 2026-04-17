Samsung ha introdotto un aggiornamento per l’applicazione web Try Galaxy, che consente agli utenti di esplorare le funzionalità della serie Galaxy S26 sui propri dispositivi. Questa novità permette di testare le nuove caratteristiche dell’ultimo modello senza doverlo acquistare o possederlo già. L’aggiornamento è disponibile per tutti, anche per chi utilizza smartphone di altre marche, offrendo un modo immediato per provare le innovazioni introdotte dalla casa coreana.

Samsung ha rilasciato un aggiornamento strategico per la sua applicazione web Try Galaxy, permettendo agli utenti di testare le funzionalità della nuova serie Galaxy S26 direttamente sui propri dispositivi, indipendentemente dalla marca posseduta. La novità mira a offrire una simulazione realistica dell’interfaccia utente e delle capacità dell’intelligenza artificiale integrata, evitando la necessità di recarsi nei negozi fisici per una prova pratica. L’esperienza digitale tra intelligenza artificiale e nuovi hardware. Il cuore pulsante del rinnovamento software riguarda l’integrazione della Galaxy AI, che permette di esplorare strumenti avanzati come il Creative Studio per la sperimentazione espressiva o l’Assistente Foto, capace di interventi intelligenti sulle immagini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung Galaxy S26: prova l’IA sul tuo smartphone con Try Galaxy

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