Sampdoria-Monza 0-3 pagelle | Abildgaard in difficoltà Pierini e Brunori non pungono

Il Monza si è imposto con un risultato di 3-0 contro la Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris, portandosi al primo posto in classifica di Serie B insieme al Venezia, che giocherà nelle prossime ore. La partita ha visto alcune difficoltà per il centrocampista dell Sampdoria, mentre gli attaccanti di entrambe le squadre non sono riusciti a trovare la rete. La vittoria permette ai brianzoli di salire in testa alla classifica.

Il Monza vince 3-0 allo stadio Luigi Ferraris e aggancia il Venezia in vetta alla classifica del campionato di Serie B, in attesa del match dei lagunari. I blucerchiati rimangono a quota 40 punti in classifica sopra alla zona rossa, nel weekend ci sono due scontri diretti tra le formazioni che.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sampdoria-Bari 0-2, pagelle: Palma in difficoltà, Brunori non punge Sampdoria, l'arsenale del gol: con Coda, Brunori e Pierini ha un attacco da 218 retiÈ arrivato un bastimento carico di attaccanti sul mercato di gennaio, che offre adesso innanzitutto nuove soluzioni offensive per una Sampdoria... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sampdoria-Monza 0-3: Cutrone, Caso e una magia di Petagna lanciano Bianco in vetta; Sampdoria-Monza, probabili formazioni: le scelte di Lombardo e Bianco; Gol del portiere Iannarilli, l'Avellino pareggia. Venezia fermato dall'Entella, il Monza aggancia il Frosinone; Sampdoria-Monza 17 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche. Sampdoria-Monza 0-3: Cutrone, Caso e una magia di Petagna lanciano Bianco in vettaPrestazione convincente dei brianzioli, che partono forte e piegano i ragazzi di Lombardo, agganciando il Venezia al primo posto ... corrieredellosport.it Pagelle Sampdoria - Monza 0 - 3: un Monza perfetto a Marassi. Petagna segna il gol dell’annoCutrone 8: Segna subito con una zampata da attaccante vero e poi serve l’assist per lo 0-2. Decisivo. (65’ Hernani 6,5: entra con meno brillantezza del solito ma gestisce bene) ... monza-news.it Sampdoria-Monza aprirà la 35ª giornata di Serie B: ecco il programma completo facebook