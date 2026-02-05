La Sampdoria mostra i muscoli in attacco e si prepara a una stagione da protagonista. Con Coda, Brunori e Pierini, il reparto offensivo ha già segnato 218 reti, promettendo spettacolo e tanti gol. Il direttore sportivo Mancini si dice soddisfatto:

È arrivato un bastimento carico di attaccanti sul mercato di gennaio, che offre adesso innanzitutto nuove soluzioni offensive per una Sampdoria che, dopo la rivoluzione invernale, sembra avere davvero tutte le carte in regola per iniziare l’attesa risalita. Brunori è salito sull’aereo da Palermo verso Genova già all’inizio del mese scorso e anche se sino a oggi non è ancora riuscito ad andare in gol, le aspettative sono altissime. Del resto la nuova punta della Samp ha l’attenuante non da poco di non avere trovato spazio nel Palermo di quest’anno, quindi ora deve solo ritrovare il ritmo e la continuità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sampdoria, l'arsenale del gol: con Coda, Brunori e Pierini ha un attacco da 218 reti

Approfondimenti su Sampdoria Gol

La Sampdoria sta lavorando per definire l'acquisto di Brunori Palermo, con un accordo raggiunto con il giocatore.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sampdoria Gol

Argomenti discussi: L'Arsenal segue da vicino la coppia della Sampdoria; Calciomercato Sampdoria: tutte le operazioni della finestra invernale; Sampdoria: la svolta di gennaio per migliorare l’attacco e il gioco.

Sampdoria, l'arsenale del gol: con Coda, Brunori e Pierini ha un attacco da 218 retiIl direttore sportivo blucerchiato Mancini: Nicholas è l'uomo che ci mancava. Dovevamo aiutare la squadra ... msn.com

Sampdoria, i blucerchiati auspicano un’inversione di rotta in vista del girone di ritorno con un arsenale pronto allo scontro: il punto sull’attaccoSampdoria, i blucerchiati auspicano un’inversione di rotta in vista del girone di ritorno con un arsenale pronto allo scontro: il punto sull’attacco La Sampdoria sta vivendo una stagione difficile sot ... sampnews24.com

Dopo Daniele Mannini, un altro viareggino (e figlio d'arte) torna a vestire nel nuovo Millennio la gloriosa maglia della Sampdoria: è Nicholas Pierini, sbarcato in blucerchiato in Serie B dal Sassuolo in Serie A. facebook