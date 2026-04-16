Venerdì 17 aprile 2026 alle ore 20:30 si disputa la partita tra Sampdoria e Monza, valida per il 35esimo turno di Serie B. La Sampdoria, dopo aver conquistato tre vittorie consecutive, ha superato la zona playout. La squadra affronta in casa i brianzoli, con formazioni, quote e pronostici già definiti e convocati pronti per scendere in campo.

Con 3 vittorie consecutive Lombardo ha fatto rialzare la testa alla Sampdoria che ha lasciato definitivamente la zona playout e oggi affronta nell’anticipo del 35esimo turno di Serie B il Monza. I blucerchiati hanno vinto in rimonta a Pescara, superando con esperienza ma soprattutto con un atteggiamento da grande squadra un delfino in grande ripresa. Seconda vittoria esterna stagionale e adesso si potrebbe anche pensare di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sampdoria-Monza (venerdì 17 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Blucerchiati pronti al colpaccio sui brianzoli

Notizie correlate

Sampdoria-Monza (venerdì 17 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiCon 3 vittorie consecutive Lombardo ha fatto rialzare la testa alla Sampdoria che ha lasciato definitivamente la zona playout e oggi affronta...

Sampdoria-Bari (venerdì 27 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Blucerchiati favoriti sui galletti in difficoltàSecondo anticipo del venerdì di questo ventisettesimo turno di Serie B ed è una sfida di cartello quella tra la Sampdoria di Gregucci ed il Bari di...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: SAMPDORIA – MONZA: INFO BIGLIETTI; Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Monza; Sampdoria-Monza: ancora prezzi speciali allo stadio, per blindare la salvezza; Sampdoria-Monza, già venduti in prevendita oltre 2.500 biglietti.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Monza, i convocati doriani: assenza in avantiVenerdì 17 aprile, alle 20:30, si disputerà, presso lo stadio ‘Luigi Ferraris’, Sampdoria-Monza, sfida valida per la 35^ giornata di Serie B 2025-26. Nessun squalificato tra le fila blucerchiate e bri ... monza-news.it

Le probabili formazioni di Sampdoria-Monza, le ultime dall'infermeria e l'arbitro della sfidaVenerdì 17 aprile, alle 20:30, si disputerà, presso lo stadio ‘Luigi Ferraris’, Sampdoria-Monza, sfida valida per la 35^ giornata di Serie B 2025-26. Nessun squalificato tra le fila blucerchiate e ... monza-news.it

I convocati per #SampdoriaMonza, 35° giornata di #SerieBKT https://www.acmonza.com/it/news/sampdoria-monza-i-convocati-16042026/ - facebook.com facebook

Sampdoria, Lombardo: “Monza Umiltà e pazienza. Solo così si può compiere l’impresa” x.com