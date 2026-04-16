Venerdì 17 aprile alle 20:30 si gioca la partita tra Sampdoria e Monza, valida per il 35esimo turno di Serie B. La Sampdoria, dopo aver ottenuto tre vittorie di fila, ha lasciato alle spalle la zona playout e si prepara ad affrontare i brianzoli in un anticipo importante. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati comunicati, con i blucerchiati determinati a centrare un risultato positivo.

Con 3 vittorie consecutive Lombardo ha fatto rialzare la testa alla Sampdoria che ha lasciato definitivamente la zona playout e oggi affronta nell’anticipo del 35esimo turno di Serie B il Monza. I blucerchiati hanno vinto in rimonta a Pescara, superando con esperienza ma soprattutto con un atteggiamento da grande squadra un delfino in grande ripresa. Seconda vittoria esterna stagionale e adesso si potrebbe anche pensare di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sampdoria-Monza (venerdì 17 aprile 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Blucerchiati pronti al colpaccio sui brianzoli

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