Salvini | Trump non è matto segue suoi interessi Ue assente

Il leader di un partito politico italiano ha dichiarato che l’ex presidente degli Stati Uniti non è fuori di testa, ma agisce secondo una strategia ben definita e orientata ai propri interessi. Ha inoltre osservato come l’Unione Europea sia poco presente nelle dinamiche internazionali del momento. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui contorni della strategia e sulla posizione europea.

Ddl agroalimentare, stretta su frodi e italian sounding. Confartigianato Campania: Svolta storica Un museo senza fine: il modello Pompidou arriva a Napoli. Incontro con Chiara Parisi Città della Scienza, sei startup nel coworking 4.0. Altre 4 postazioni disponibili, bando prorogato a luglio Bagnoli, via ai dragaggi: Napoli accelera verso la Coppa America. Prime regate a luglio Roma, 17 apr. (askanews) – “Sicuramente Trump non è matto, ha una sua chiara strategia che è l’interesse americano che non coincide con quello italiano, a questo si aggiunge una Ue completamente assente, che mi impedisce di aiutare” chi ne ha bisogno, “bisogna cambiare alcune regole” e “o si cambiano in fretta o lo facciamo da soli”, “sono soldi degli italiani e li vogliamo usare” per “aiutare chi non ce la fa”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Groenlandia, Salvini: Trump non la invaderà, siano liberi di decidere groenlandesi

Notizie correlate

Salvini “Ue sorda e assente, bisogna cambiare regole”ROMA (ITALPRESS) – “Un'Europa sorda è assente mi impedisce di aiutare gli italiani di difficoltà, con tutti i soldi che vorremmo usare.

Trump è un matto che si maschera da matto, su consiglio della sua parte saviaE insomma, Trump è pazzo o fa il pazzo? Sembra un dilemma psicologico; è invece un intreccio teatrale.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Salvini critica Trump: Da condannare chi attacca il Papa e Meloni; Salvini lancia la piazza dei Patrioti ma deve mollare Trump: Per lui guerra finita già molte volte; Meloni al Vinitaly: Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele; Meloni: Inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa, lo ribadisco con chiarezza.

Salvini lancia la piazza dei Patrioti ma deve mollare Trump: Per lui guerra finita già molte volteIl vicepremier leghista presenta la manifestazione di sabato a Milano e commenta l’attacco del presidente Usa contro Meloni e il Papa: È stata una caduta di ... repubblica.it

Salvini si smarca da Trump dopo le accuse a Papa Leone, attaccarlo non è intelligenteIl vicepremier Matteo Salvini respinge le critiche di Donald Trump contro Papa Leone XIV, definendo l'attacco al pontefice una mossa inutile ... virgilio.it

Mattino 5. . Matteo Salvini: "Trump non è matto. I suoi interessi sono americani che non coincidono con quelli italiani" #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook

Definì Salvini «ministro della malavita»: Saviano assolto. Il vicepremier annuncia: «Lo querelerò di nuovo» x.com