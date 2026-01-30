Donald Trump continua a sorprendere con le sue uscite. Questa volta, sembra che si comporti come se fosse fuori controllo, ma alcuni commentatori suggeriscono che tutto sia una recita, un modo per mascherare le sue vere intenzioni. La domanda resta: è davvero pazzo o sta solo giocando un ruolo? La realtà, però, resta confusa, tra atti teatrali e comportamenti imprevedibili.

E insomma, Trump è pazzo o fa il pazzo? Sembra un dilemma psicologico; è invece un intreccio teatrale. Dotti, medici e sapienti di tutte le scuole sono impegnati da dieci anni in un congresso permanente al capezzale dell'uomo arancione. Alcuni sono anch'essi caratteri da commedia, dottori e baccellieri che Molière sospingerebbe senza indugi sulla scena (la loro virtus dormitiva porta oggi nomi come "narcisismo maligno" o "mascolinità tossica", diagnosi che spiegano tutto senza spiegare nulla). Altri frugano un po' più a fondo, ma nei bauli sbagliati: cercano nell'interiorità dell'attore anziché nei guardaroba e nelle attrezzerie teatrali.

© Ilfoglio.it - Trump è un matto che si maschera da matto, su consiglio della sua parte savia

Approfondimenti su Trump Matto

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

