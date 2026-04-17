Il leader di un partito politico ha dichiarato che l’Unione Europea si mostra sorda e assente, il che limita la possibilità di intervenire a favore degli italiani in difficoltà. Ha aggiunto che, nonostante ci siano risorse disponibili, le regole attuali impediscono di utilizzarle. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito pubblico sulle modalità di gestione delle risorse europee e sulla necessità di modificare le norme vigenti.

ROMA (ITALPRESS) – “ Un'Europa sorda è assente mi impedisce di aiutare gli italiani di difficoltà, con tutti i soldi che vorremmo usare. Occorre cambiare delle regole europee che in questo momento rischiano di massacrarci”. Così i l vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a “Mattino Cinque” su Canale 5. I soldi “li abbiamo nel cassetto, sono soldi degli italiani”, ribadisce. “Domani saremo in piazza Duomo a Milano, con migliaia di lavoratori, di agricoltori, di nonni con bambini per chiedere all'Europa non soldi (noi non vogliamo i soldi dei tedeschi e dei francesi), ma “vogliamo semplicemente poter usare i soldi che gli italiani ci danno con le loro tasse per aiutare gli italiani in difficoltà”, sottolinea.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salvini “Ue sorda e assente, bisogna cambiare regole”

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