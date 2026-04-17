Salvini | Trump? Non è matto fa i suoi interessi che non coincidono con i nostri

Da ilgiornale.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader di un partito politico ha dichiarato che l'ex presidente degli Stati Uniti non è fuori controllo, ma segue una strategia incentrata sugli interessi americani. Ha aggiunto che negli ultimi mesi questa strategia non si allinea con le priorità italiane. La sua affermazione è stata riportata in un contesto pubblico, senza ulteriori commenti o analisi sul motivo di questa divergenza.

"Trump non è matto, ha detto, ha una strategia che è l'interesse americano e in questi ultimi mesi non coincide con quello italiano. A questo aggiungiamo un'Europa sorda e assente che mi impedisce di aiutare con tutti i soldi che vorremmo usare gli italiani in difficoltà”. A dirlo è il vicepremier Matteo Salvini che, intervistato da ‘Mattino Cinque’, precisa: "I rapporti con l'America e con le democrazie occidentali sono e rimarranno buoni, al di là di qualche problemino temporaneo: è chiaro che quando qualcuno, seppur potente, attacca il Papa ripetutamente e si mette sui social come da Gesù Cristo. è un momento complicato". "Nessuno ha nostalgia dei tagliagole islamici ma non si può pensare ad altri mesi di conflitto con le petroliere bloccate.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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SALVINI: STANOTTE ABBIAMO PERSO TUTTI IL SONNO, NON COMMENTO LE FRASI DI TRUMP SULL'IRAN

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