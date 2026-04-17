Salvini prende le distanze da Trump leader Lega | Non è matto fa i suoi interessi ma non coincidono con quelli dell’Italia

Da ilgiornaleditalia.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader di un partito italiano ha dichiarato di aver preso le distanze dall'ex presidente statunitense, affermando che le strategie di Trump sono orientate agli interessi americani e non coincidono con quelli italiani negli ultimi mesi. Questa posizione segue le dichiarazioni di un'altra figura politica che si era già distanziata dall'ex presidente degli Stati Uniti. Le parole sono state pronunciate durante un'intervista senza ulteriori commenti o analisi.

Salvini, dopo Meloni, ha preso le distanze da Donald Trump. Durante un'intervista ha dichiarato: "Trump non è matto, ha detto, ha una strategia che è l'interesse americano e in questi ultimi mesi non coincide con quello italiano. A questo aggiungiamo un'Europa sorda e assente che mi impedisce di aiu.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Salvini prende le distanze da Trump, leader Lega: “Non è matto, fa i suoi interessi, ma non coincidono con quelli dell’Italia”

SALVINI PRENDE LE DISTANZE DA TRUMP E MELONI: DIRITTO DEI POPOLI A DECIDERE DEL PROPRIO FUTURO

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