Il leader di un partito italiano ha dichiarato di aver preso le distanze dall'ex presidente statunitense, affermando che le strategie di Trump sono orientate agli interessi americani e non coincidono con quelli italiani negli ultimi mesi. Questa posizione segue le dichiarazioni di un'altra figura politica che si era già distanziata dall'ex presidente degli Stati Uniti. Le parole sono state pronunciate durante un'intervista senza ulteriori commenti o analisi.

Salvini, dopo Meloni, ha preso le distanze da Donald Trump. Durante un'intervista ha dichiarato: "Trump non è matto, ha detto, ha una strategia che è l'interesse americano e in questi ultimi mesi non coincide con quello italiano. A questo aggiungiamo un'Europa sorda e assente che mi impedisce di aiu.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Salvini prende le distanze da Trump, leader Lega: “Non è matto, fa i suoi interessi, ma non coincidono con quelli dell’Italia”

SALVINI PRENDE LE DISTANZE DA TRUMP E MELONI: DIRITTO DEI POPOLI A DECIDERE DEL PROPRIO FUTURO

Notizie correlate

Salvini: “Trump? Non è matto, fa i suoi interessi che non coincidono con i nostri”"Trump non è matto, ha detto, ha una strategia che è l'interesse americano e in questi ultimi mesi non coincide con quello italiano.

Leggi anche: Salvini: Trump non è matto, segue suoi interessi. Ue assente

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Salvini lancia il raduno sovranista di Milano. E prende le distanze da Trump: Per lui la guerra è già finita parecchie volte; L'ultima profezia di Salvini: Razionamento carburante? Non lo prendo in considerazione; Pichetto versione mister Wolf, un Salvini low profile e i senatori del Pd che si menano; Meloni, il silenzio prima della condanna: Inaccettabili parole di Trump sul Papa.

Salvini lancia il raduno sovranista di Milano. E prende le distanze da Trump: «Per lui la guerra è già finita parecchie volte»«Chi non ha paura di parlare di remigrazione scende in piazza con noi» dice il leader della Lega che ha rimesso in campo slogan storici come: «Prima gli italiani», affiancandolo a un generico: «No all ... editorialedomani.it

Tajani prende le distanze da Salvini per la foto con il neonazista Robinson, l’alleato replica: Vedo chi voglioIl ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato la foto del vicepremier Matteo Salvini con Tommy Robinson, un leader dell'estrema destra britannica, influencer razzista e neonazista e vicino a ... fanpage.it

Salvini vuole intestarsi la battaglia sull'energia. Ma i suoi riposizionamenti sono un’incognita per Meloni. Di Ruggiero Montenegro Meno Trump, ma poi Il leader della Lega prende le distanze dal presidente americano, ma intanto insiste sul gas russo e ce facebook

Salvini lancia il raduno sovranista di Milano. E prende le distanze da Trump: «Per lui la guerra è già finita parecchie volte» x.com