Salvini ' o l' Ue ci permette di cambiare le regole o lo facciamo da soli'

Il leader di un partito politico ha affermato che l’Unione Europea dovrebbe permettere ai paesi membri di modificare le proprie regole o farlo autonomamente. Ha aggiunto che le guerre in Ucraina e Iran stanno influenzando direttamente le finanze di famiglie e imprese, sottolineando la necessità di un ritorno a un ruolo più deciso della diplomazia in queste situazioni. La dichiarazione si inserisce in un contesto di discussione sulle politiche europee e sulla gestione dei conflitti internazionali.

Le guerre "entrano di forza nei bilanci delle famiglie e delle aziende, è ora che la diplomazia sia in Ucraina che in Iran torni a prevalere". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini parlando a Mattino 5. "Nessuno ha nostalgia dei tagliagole islamici ma non si può pensare ad altri mesi di conflitto con le petroliere bloccate. L'Italia non è in guerra". "Trump non è matto, ha detto, ha una strategia che è l'interesse americano e in questi ultimi mesi non coincide con quello italiano. A questo aggiungiamo un' Europa sorda e assente che mi impedisce di aiutare con tutti i soldi che vorremmo usare gli italiani in difficoltà. Occorre cambiare delle regole europee che in questo momento rischiano di massacrarci.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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