Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione contro Salvini aveva definito il leghista ministro della malavita

Un noto scrittore è stato assolto in tribunale da un'accusa di diffamazione rivolta a un politico. Nel 2018, lo scrittore aveva commentato pubblicamente la figura dell’allora ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, definendolo

Lo scrittore aveva definito il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti "ministro della malavita" nel 2018, quando Salvini guidava il Viminale Roberto Saviano è stato assolto a Roma nel processo per diffamazione contro Matteo Salvini. Lo scrittore aveva definito il ministro delle Infrast.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione contro Salvini, aveva definito il leghista "ministro della malavita" Notizie correlate Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione a Salvini: lo chiamò “ministro della mala vita”Lo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione ai danni di Matteo Salvini, che lo aveva portato in tribunale per averlo... Roberto Saviano, definì Salvini "ministro della malavita": assoltoDefinì Matteo Salvini "ministro della malavita": assolto lo scrittore campano Roberto Saviano, su cui pendeva un'accusa di diffamazione nei confronti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Donald Trump contro Giorgia Meloni, la previsione di Saviano: Tornerà da lei, in Europa non c'è più Orban; Donald Trump contro Giorgia Meloni la previsione di Saviano | Tornerà da lei in Europa non c' è più Orban; diMartedì, Roberto Saviano e Walter Veltroni tra gli ospiti. Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione a Salvini: lo chiamò ministro della mala vitaLo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione ai danni di Matteo Salvini, che lo aveva portato in tribunale per averlo chiamato ... fanpage.it Roberto Saviano assolto nel processo contro Matteo Salvini, voleva togliermi la scorta e consegnarmi ai clanRoberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini: su cosa si basava la causa ... virgilio.it È arrivata una gran bella notizia! Roberto Saviano è stato assolto in tribunale dal processo per diffamazione intentato da Matteo Salvini per averlo definito nel 2018 “ministro della mala vita”. Ha vinto Roberto! E ha perso Matteo Salvini. Poiché - hanno stabilito - facebook.com facebook